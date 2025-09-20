Subito show con il concorso ’Città di Ascoli’

Prime gare e prime medaglie, ieri, nella giornata inaugurale della terza edizione del Concorso ippico di salto ostacoli ‘Città di Ascoli’, Nazionale A6* evento speciale Fise, in programma al campo Squarcia fino a domani. Davanti a una buonissima cornice di pubblico, infatti, sono andate in scena le prime sfide, che hanno regalato tante emozioni agli spettatori giunti nel Piceno da ogni parte d’Italia. La giornata si era aperta già in mattinata con il convegno, organizzato con la collaborazione della Federazioni Italiana Sport Equestri, dal titolo ‘Il Cavallo, esempio di modello comportamentale per i giovani’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

