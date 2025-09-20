Sua Maestà cerca spie e l’MI6 fa reclutamento nel Dark Web

Un portale nel Dark Web per reclutare nuove spie per il servizio segreto per antonomasia, quello di Sua Maestà. Il Secret Information Service, meglio noto come MI6, ha varato questa nuova strategia con l’obiettivo di espandere il bacino di reclutamento, con un indirizzo chiaramente rivolto a quegli Stati ritenuti ostili al Regno Unito o potenzialmente rivali. Le spie di Londra: come funzionano i servizi segreti britannici. Come l’MI6 recluterà spie straniere. Un video di poco meno di tre minuti sul neo-costituito canale YouTube del MI6 spiega nel dettaglio le istruzioni: usare un device non associabile ai dati personali, aprire TOR o navigare in incognito, sempre tramite rete privata e virtuale (Vpn) capace di geolocalizzare in Paesi amici e con indirizzi creati ex novo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

