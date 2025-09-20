Su Rai uno rivive la storia della chiesa della Trinità e della Madonna Liberatrice | FOTO
Un viaggio tra arte, fede e storia. Nella puntata di A Sua Immagine, in onda su Rai Uno, le telecamere hanno portato gli spettatori dentro uno dei luoghi più suggestivi di Viterbo: la chiesa della Santissima Trinità a San Faustino. A guidare il racconto padre Pasquale Cormio che inizialmente con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: rivive - storia
La storia rivive nelle fotografie: nasce l’archivio «Memoria di Longuelo»
A Mondaino si rivive la storia. Torna un palio del Daino ’epico’
La storia in formato ebook: "Occupazione, liberazione e lo sguardo di mio padre. Il colonnello Malgeri rivive"
ROMANO MEDIEVALE 2025 Prende ufficialmente il via la nuova edizione di Romano Medievale. Vi aspettiamo questa sera, venerdì 19 settembre, nella Rocca di Romano per “Appunti dalla storia. Il Medioevo rivive in Rocca”, con i banchi degli antichi mestier - facebook.com Vai su Facebook
Su Rai uno rivive la storia della chiesa della Trinità e della Madonna Liberatrice | FOTO; 177 Giorni: una fiction Rai rivive il dramma del rapimento di Farouk Kassam; La storia di Murialdo rivive nelle sue chiese.
RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 16/09 (13.15) : «LA PSICOANALISI IN ITALIA NEGLI ANNI TRENTA, OSTACOLI DEL REGIME FASCISTA E CHIESA CONSERVATRICE» (VEDI ... - All'inizio degli anni Trenta, lo psichiatra triestino Edoardo Weiss si trasferisce a Roma. Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it
Stasera su Rai Storia “Viaggio in Sicilia” con “La mia Palermo” e a seguire Venezia 82 - Tappa a Palermo per "Viaggio in Sicilia", il programma di Rai Cultura, realizzato da Pesci Combattenti, in onda lunedì 8 settembre alle 21. Scrive corrierenazionale.it