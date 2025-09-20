Su idea dell’imprenditore Aron D’Souza | appuntamento a maggio 2026 In un resort di lusso si tiene la prima edizione dei Enhanced Games Doping libero e milioni I ’Giochi potenziati’? Solo a Las Vegas

Quando chi ha i soldi si mette un’idea in testa, quasi sempre la realizza, anche se si tratta di un’idea folle. Lo sport non fa eccezione e, anzi, si prepara ad assistere a una manifestazione che, anche solo in potenza, rappresenta una fuga in avanti, meglio: una deriva. Sono gli Enhanced Games, che tradotto significa "Giochi potenziati", evento che si terrà dal 21 al 24 maggio 2026 a Las Vegas, dove un numero – oggi non ancora chiaro – di atleti gareggerà in alcune specialità di nuoto (50 e 100 stile libero e farfalla), atletica leggera (100 piani e ostacoli) e sollevamento pesi (strappo e slancio), potendo utilizzare liberamente quelle che la Wada definisce PEDs, performance enhancing drugs, farmaci dopanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

