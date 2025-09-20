Studentessa travolta da Suv da Borrelli fiori sul luogo della tragedia
Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, insieme a Rosario Pugliese componente dell’Esecutivo regionale di Europa Verde e Aniello Di Santillo consigliere federale regionale EV, si è recato al corso Umberto per deporre un mazzo di fiori sul luogo dove la scorsa notte la giovane studentessa spagnola Saray Arias Fernandez è stata travolta e uccisa da un suv mentre attraversava sulle strisce pedonali in compagnia di due amiche. Alla guida del veicolo un 18enne denunciato per omicidio stradale. “Il colpevole in questo caso non è solo il 18enne che guidava a tutta velocità un bolide in una strada densamente affollata – ha commentato amaramente Borrelli – ma anche quei genitori che hanno messo nelle mani del figlio, appena patentato, un’auto potente con tanto di targa prova senza porsi minimamente il problema se fosse in grado di condurla con prudenza e con la necessaria attenzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
