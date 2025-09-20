Studente 14enne suicida l' ultimo messaggio nella chat di classe | Lasciatemi un posto in prima fila
Nella serata di sabato fiaccolata a Santi Cosma e Damiano, paese in provincia di Latina dove viveva Paolo, per ricordarlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Suicida a 14 anni, vessazioni fin dalle elementari. I genitori: “I bulli gli spezzavano le matite”; Paolo Mendico, la dirigente della scuola del 14enne morto suicida: I genitori non hanno mai chiesto aiuto; Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione.
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva” - I genitori: "Abbiamo denunciato ma la scuola non ha fatto niente" ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Paolo Mendico suicida a 14 anni, ecco la chat con la classe prima di togliersi la vita: «Voglio stare in prima fila» - La mamma: «Ho una chat con un'insegnante che fa spavento» di Fabrizio Caccia e Michele Marangon, inviati a ... Si legge su roma.corriere.it