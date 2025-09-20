Studente 14enne suicida l' ultimo messaggio nella chat di classe | Lasciatemi un posto in prima fila | In migliaia alla fiaccolata in suo onore

In serata c'è stato un evento a Santi Cosma e Damiano, paese in provincia di Latina dove viveva Paolo, per ricordarlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Studente 14enne suicida, l'ultimo messaggio nella chat di classe: "Lasciatemi un posto in prima fila" | In migliaia alla fiaccolata in suo onore

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione.

CRONACA Studente 14enne suicida, l’ultimo messaggio nella chat di classe - Rimandato in matematica, dopo un'estate di studio, il 14enne era riuscito a recuperare ed era infine stato promosso con un 7. Si legge su statoquotidiano.it

studente 14enne suicida ultimoPaolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva” - I genitori: "Abbiamo denunciato ma la scuola non ha fatto niente" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

