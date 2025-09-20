Tra i protagonisti dei derby passati con la maglia della Roma non si può non ricordare Kevin Strootman, autore di un gol nella vittoria per 2-0 del 2016. Alla vigilia della stracittadina, l’ex centrocampista giallorosso ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club, dove si è espresso sia sul suo passato nella Capitale sia proprio sulla stracittadina in programma domani. Queste le sue parole, a partire proprio dalla rete realizzata nel derby: “Quando rivedo le immagini di quel gol, mi da subito una sensazione speciale. Mi da i brividi, quei momenti sono tutto quello di cui ha bisogno un calciatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Strootman: “Nei derby conta la mentalità. A Roma i cinque anni migliori della carriera”