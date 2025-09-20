Strootman | Nei derby conta la mentalità A Roma i cinque anni migliori della carriera
Tra i protagonisti dei derby passati con la maglia della Roma non si può non ricordare Kevin Strootman, autore di un gol nella vittoria per 2-0 del 2016. Alla vigilia della stracittadina, l’ex centrocampista giallorosso ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club, dove si è espresso sia sul suo passato nella Capitale sia proprio sulla stracittadina in programma domani. Queste le sue parole, a partire proprio dalla rete realizzata nel derby: “Quando rivedo le immagini di quel gol, mi da subito una sensazione speciale. Mi da i brividi, quei momenti sono tutto quello di cui ha bisogno un calciatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: strootman - derby
KEVIN STROOTMAN PROVOCA LA LAZIO! https://lazionews.eu/notizie/strootman-intervista-lazio-roma-derby/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Strootman #KevinStrootman #intervista #LazioRoma #erbydellacapitale #provocazione - X Vai su X
Kevin Strootman alla vigilia del derby: "A Roma ho vissuto i momenti migliori della mia carriera, mi dà i brividi parlarne. Derby? In queste partite non conta solo la qualità, ma soprattutto la mentalità. Mi auguro che i giocatori più esperti nello spogliatoio possan Vai su Facebook
Strootman: A Roma ho vissuto i momenti migliori della carriera. Ripensare al gol al Derby mi fa venire i brividi - Alla vigilia del Derby della Capitale, Kevin Strootman ha rilasciato un'i ... Secondo marione.net
Strootman: "Parlare della Roma mi fa venire i brividi. Gli anni più belli della mia carriera" - Parla l'ex giallorosso: "Io davo tutto per la maglia, per la Roma. Lo riporta ilromanista.eu