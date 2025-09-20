Striscione contro Lookman | Resti un ingrato Juric | Il gruppo lo ha accolto bene a Torino ci sarà

Zingonia. "Reintegrato, ma per noi rimanti un ingrato": è il testo dello striscione comparso nella mattinata di sabato 20 settembre sulla ringhiera del centro sportivo di Zingonia. Riferimento, ovviamente, ad Ademola Lookman. Una grande 'X' rossa sul numero 11, la firma della Vecchia Guardia e un messaggio che non lascia spazio a reinterpretazioni, che segue il ritorno giovedì mattina dell'attaccante nigeriano in gruppo dopo la lunga telenovela estiva. Un sentimento che non è espressione di una piccola percentuale della tifoseria nerazzurra. Lo striscione è rimasto appeso per poche ore, prima di essere smantellato.

