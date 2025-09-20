Striscione contro Lookman alla vigilia di Torino-Atalanta dura presa di posizione | Sei un ingrato

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È apparso uno striscione contro Lookman all'esterno del centro sportivo dell'Atalanta. Nonostante il reintegro in gruppo parte della tifoseria bergamasca non ha perdonato l'attaccante nigeriano: "Per noi rimani un ingrato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: striscione - lookman

Lookman Atalanta, esplode la rabbia dei tifosi: striscione duro fuori da Zingonia contro procuratori e giocatore

Atalanta, lo striscione: «Procuratori indegni e giocatori ingrati». Lookman sui social: «C’era un patto con la società»

Atalanta, la Curva Nord bacchetta Lookman con uno striscione ma apre a una pace armata

Striscione contro Lookman alla vigilia di Torino-Atalanta, dura presa di posizione: Sei un ingrato; Atalanta, i tifosi non perdonano Lookman: Sei un ingrato”; Alla vigilia del derby di Madrid ultras si incontrano per una rissa 10 vs 10 nel parco.

striscione contro lookman vigiliaStriscione contro Lookman alla vigilia di Torino-Atalanta, dura presa di posizione: “Sei un ingrato” - Nonostante il reintegro in gruppo parte della tifoseria bergamasca non ha perdonato l’attaccante nigeriano: “Per ... Da fanpage.it

striscione contro lookman vigiliaStriscione dei tifosi Atalanta contro Lookman, 'sei un ingrato' - Il reintegro in squadra di Ademola Lookman non convince alcuni tifosi dell'Atalanta, che hanno espresso il loro ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Striscione Contro Lookman Vigilia