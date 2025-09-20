Strage sul lavoro a Marcianise addio a Pasquale Antonio e Ciro Procura apre un’inchiesta

Una scintilla, un boato e tre vite spezzate. È questo il bilancio della tragedia avvenuta ieri pomeriggio, venerdì 19 settembre all’interno dello stabilimento Eco Partenope, azienda di trattamento rifiuti di Marcianise, dove un’esplosione ha provocato la morte di tre lavoratori e il ferimento di altre due persone. Strage sul lavoro a Marcianise, addio a Pasquale, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

