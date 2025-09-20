Strage sul lavoro a Marcianise addio a Pasquale Antonio e Ciro Procura apre un’inchiesta

Una scintilla, un boato e tre vite spezzate. È questo il bilancio della tragedia avvenuta ieri pomeriggio, venerdì 19 settembre all’interno dello stabilimento Eco Partenope, azienda di trattamento rifiuti di Marcianise, dove un’esplosione ha provocato la morte di tre lavoratori e il ferimento di altre due persone. Strage sul lavoro a Marcianise, addio a Pasquale, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Marcianise, esplosione in azienda: la disperazione dei parenti delle vittime; Strage sul lavoro a Marcianise, addio a Pasquale, Antonio e Ciro. Procura apre un’inchiesta; Strage nella fabbrica a Marcianise, morti il titolare e due operai.

strage lavoro marcianise addioEnnesima strage sul lavoro. Esplosione in un’azienda di rifiuti: tre operai morti e un disperso - Strage sul lavoro alla Ecopartenope di Marcianise, in un’azienda specializzata nel trattamento rifiuti. Riporta quicosenza.it

strage lavoro marcianise addioEcopartenope di Marcianise, l’azienda della strage sul lavoro già chiusa nel 2018 per “anomalie gravissime” - Funzionava così dentro l’Ecopartenope di Marcianise, l’azienda in cui sono morti 3 operai per l’esplosione ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

