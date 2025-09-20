Strage di Ercolano al via il processo
Tempo di lettura: 2 minuti Lunedì 22 settembre si aprirà dinanzi alla Corte di Assise di Napoli il processo per la cosiddetta strage di Ercolano, la potente esplosione che il 18 novembre 2024 devastò via Patacca, causando tre vittime e sconvolgendo l’intera comunità vesuviana. In quella tragedia persero la vita Samuel Tafciu, appena 18 anni, Sara e Aurora Esposito, 26enni gemelle di Marigliano. La morte dei tre giovani lasciò dietro di sé un dolore ancora più lacerante: Samuel aveva da poco avuto una figlia con la 17enne Rosita Giorgetti, mentre le sorelle Esposito erano entrambe madri di bimbe piccole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
