Strade di sangue in Italia i numeri diffusi dall' Asaps | ben 68 vittime nei primi due weekend di settembre
Nei primi due fine settimana di settembre si contano ben 68 vittime sulle strade italiane per incidenti. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Asaps, l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale con sede a Forlì. Tra venerdì 5 e domenica 7 settembre, sono stati 42 i morti (nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: strade - sangue
Sangue sulla strade del Salento nel giorno di Ferragosto: muore un 23enne
Una lunga scia di sangue sulle strade italiane nell'ultimo weekend: 44 morti, "triste record del 2025"
Sangue sulle strade livornesi: due morti in incidenti stradali a Cecina e Campiglia Marittima
Il pattinatore ferrarese è portacolori della Pgf. In rotelle sulle strade della capitale tedesca per promuovere la donazione del sangue e del plasma in ambito sportivo grazie alla partnership con Avis Vai su Facebook
Sangue sul bancomat di Quattro Strade: “Nessuna pulizia, solo un cartello” - X Vai su X
Strade di sangue in Italia, i numeri diffusi dall'Asaps: ben 68 vittime nei primi due weekend di settembre; Trova un cuscino con un numero scritto con il sangue e salva una donna intrappolata da 30 ore; Incidenti stradali, nel 2024 aumenta il numero dei morti in Italia.
Strade di sangue a Catania: “Ogni estate un disastro, i giovani si sentono immortali” - Gianfranco Longo, direttore di Ortopedia al Cannizzaro: “Ogni estate un’ondata di giovani in ospedale. Si legge su msn.com
Lavorare e morire in Italia: le storie dietro i numeri - Le vite di Stefan, Angelo, Bruno, Lorenzo e Pino si impastano con il vento della realtà: un vento tragico che soffia nei luoghi di lavoro, nei campi, sulle strade silenziose d’Italia. Scrive eroicafenice.com