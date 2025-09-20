Strade di sangue in Italia i numeri diffusi dall' Asaps | ben 68 vittime nei primi due weekend di settembre

Nei primi due fine settimana di settembre si contano ben 68 vittime sulle strade italiane per incidenti. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Asaps, l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale con sede a Forlì. Tra venerdì 5 e domenica 7 settembre, sono stati 42 i morti (nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it