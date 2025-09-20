strada piena di voragini la provincia senza asfalto

Una strada piena di buche che grida vendetta. Siamo a Falconara, all’uscita del casello autostradale di Ancona nord. Una residente, Patrizia Mosca, ha preso il cellulare e con la fotocamera ha girato un video postato poi come real su Facebook per documentare e denunciare la situazione assurda e pericolosa in cui si trova una arteria stradale ad alto scorrimento di veicoli e mezzi pesanti. "Sono 200 metri di strada – spiega Mosca – piena, piena, piena di buche". Il fatto che sia piena lo ripete tre volte, per rendere l’idea del disagio che si sta vivendo da troppo tempo ormai. "Abbiamo mandato tante mail alla Provincia – dice la cittadina – ma ci hanno risposto che non hanno catrame a caldo per venire a fare le manutenzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

