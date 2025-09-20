Stosa l’appello al Ministro | Venga a visitare l’azienda Comprenderà il disagio

di Laura Valdesi SIENA L’odissea-Cassia danneggia (e molto) anche le imprese. Quelle che ancora resistono in Val di Paglia. E magari, come nel caso di Stosa, nonostante la delicata situazione economica interna e mondiale, riescono ad ottenere brillanti risultati. "Contrariamente a quanto accade in provincia di Siena dove si stanno perdendo quote di export significative, nel 2025 chiuderemo con un incremento intorno al 35% grazie soprattutto al Medio Oriente. A fine settembre apriremo uno showroom a Dubai con un importatore di rilievo, cerchiamo di valorizzare sempre più il prodotto-brand, anche all’estero", sintetizza David Sani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

