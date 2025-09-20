Storie dalla Palestina Francesca Albanese riceverà il Tricolore
Domenica 28 settembre, alle ore 10.30 al Teatro Municipale Valli, Francesca Albanese sarà protagonista di un appuntamento speciale di Finalmente Domenica, la rassegna di incontri con scrittori e autori promossa da I Teatri di Reggio Emilia. Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Albanese presenterà il suo nuovo libro ’Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina’ (Rizzoli, 2025) in dialogo con Tommaso Dotti e Nicola Giacché di Digital Freaks. L’incontro, nato dalla collaborazione tra Comune di Reggio Emilia, Fondazione I Teatri, Fondazione E35 e Digital Freaks, sarà arricchito da un momento di particolare rilievo: il sindaco Marco Massari consegnerà infatti a Francesca Albanese il Primo Tricolore, massimo riconoscimento cittadino destinato a chi interpreta i valori di impegno morale, civile e culturale legati alla bandiera nata a Reggio Emilia nel 1797. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: storie - palestina
Palestina, Africa e Scandinavia in tre libri: storie di resistenza e affermazione
Presentazione del libro di Francesca Albanese dal titolo "Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina”
“Ogni bomba in Palestina non colpisce solo le case, ma spegne storie, legami, sogni”: così Arisa – IL VIDEO
Cibo. . Per alcuni la Palestina è un "intralcio". Un sasso sulla via. Invece erano cinque milioni di storie, di ricette e sorrisi. #cibooooo #anguria #watermelon #freepalestine #streetartagainsthate #verona #streetartitaly Vai su Facebook
Francesca Albanese - Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina Recensione; Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina; Francesca Albanese: Quando il mondo dorme.
Reggio consegnerà il Primo Tricolore a Francesca Albanese - REGGIO EMILIA – Reggio consegnerà il Primo Tricolore a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Scrive reggionline.com
Il report choc sui legami Hamas-Onu in Palestina. Quelle ombre su Albanese - A ribaltare, di nuovo, la narrazione attorno ad Hamas e quanto avviene a Gaza è Hillel Neuer, avvocato e volto di Un Watch, organizzazione per ... Segnala iltempo.it