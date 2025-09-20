Storie dalla Palestina Francesca Albanese riceverà il Tricolore

Domenica 28 settembre, alle ore 10.30 al Teatro Municipale Valli, Francesca Albanese sarà protagonista di un appuntamento speciale di Finalmente Domenica, la rassegna di incontri con scrittori e autori promossa da I Teatri di Reggio Emilia. Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Albanese presenterà il suo nuovo libro ’Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina’ (Rizzoli, 2025) in dialogo con Tommaso Dotti e Nicola Giacché di Digital Freaks. L’incontro, nato dalla collaborazione tra Comune di Reggio Emilia, Fondazione I Teatri, Fondazione E35 e Digital Freaks, sarà arricchito da un momento di particolare rilievo: il sindaco Marco Massari consegnerà infatti a Francesca Albanese il Primo Tricolore, massimo riconoscimento cittadino destinato a chi interpreta i valori di impegno morale, civile e culturale legati alla bandiera nata a Reggio Emilia nel 1797. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it