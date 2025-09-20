Stop ai Black Point San Basilio scende in strada per protestare contro i lavori sulla Nomentana
La manifestazione a San Basilio contro i Black Point: in centinaia in strada per protestare contro i disagi causati dalla nuova viabilità. Traffico paralizzato, commercianti in crisi e residenti esasperati dalle vetture. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stop ai Black Point, San Basilio scende in strada per protestare contro i lavori sulla Nomentana; Black Point San Basilio, scende in strada la rabbia degli abitanti. Oltre mille per dire no: Vergogna Gualtieri e Patanè; Black Point sulla Nomentana, il Campidoglio annuncia modifiche alla viabilità.
Black point, la protesta dei residenti di San Basilio: «Nomentana a senso unico, un disastro annunciato» - Comitati di quartiere con il provvedimento del Campidoglio che punta ad eliminare gli incroci con il più alto tasso di incidenti ... Lo riporta roma.corriere.it