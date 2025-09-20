Stop a schiaffi e sculacciate ai bambini i vecchi metodi portano solo danni | lo studio che sconfessa i miti del passato

Dire stop a schiaffi e sculacciate ai bambini non è solo questione di etica, uno studio dimostra come i vecchi miti portano solamente danni. Oggi andiamo ad approfondire un’indagine molto interessante che riesce finalmente ad abbattere alcune leggende del passato. (Notizie.com) Una volta si diceva che uno schiaffo poteva essere formativo per un bambino e sebbene questo dogma sia stato superato anche grazie all’esplosione del politicamente corretto, va specificato che non c’è nessun beneficio dimostrabile scientificamente su questo gesto arcaico. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Stop a schiaffi e sculacciate ai bambini, i vecchi metodi portano solo danni: lo studio che sconfessa i miti del passato

