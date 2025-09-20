Arezzo, 20 settembre 2025 – Novantasei iscritti con un totale di 15 assunzioni, 15 tirocini attivati??e 5 tirocini in fase di attivazione: dopo appena sette mesi dal suo av vio (il progetto ha preso il via lo scorso 31 gennaio 2025), sono importanti e consistenti i numeri attuali che fotografano il progetto "STIL -Lavoro&Disabilità" con il quale si vuole valorizzare e migliorare le politiche e le pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disagio fisico e psichico. Messo a punto dalla Fondazione Arezzo Comunità che ne è capofila, in collaborazione con ANDEL ASP (Agenzia Nazionale DisabilitàLavoro), COOB consorzio di cooperative sociali di tipo B e con la partecipazione di un network del territorio aretino composto da Comune di Arezzo, Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo Azienda Usl Toscana sud est, Università degli Studi di Siena - sede di Arezzo, ARTI - Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, Organizzazioni del Terzo settore del territorio che si lavorano di interventi educativi sulla disabilità eo inserimento lavorativo delle persone fragilidisabili, STIL viene reso possibile grazie al fondamentale sostegno economico su base triennale erogato da Fondazione CR Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - STIL - Lavoro&Disabilità: positivo il primo bilancio