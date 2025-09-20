Stiamo giocando bene dice Amorim nei panni di Man Utd Face Chelsea

2025-09-19 15:21:00 Breaking news: Il manager del Manchester United Ruben Amorim afferma che la sua squadra sta giocando molto meglio della scorsa stagione nonostante la loro continua forma scadente in Premier League. Lo United ha quattro punti dalle loro quattro partite di apertura e vanno nel fine settimana al 14 ° posto sul tavolo. Solo il Manchester City (8.5) ha un totale di gol più elevato del Manchester United (8.3) finora in Premier League in questa stagione, e Amorim spera che il ritorno di Matheus Cunha questo fine settimana possa aiutarli a convertire quelle possibilità contro il Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

