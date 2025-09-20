Stephen King racconta il classico horror che gli ha dato incubi

Stephen King rivela il film horror che lo ha segnato profondamente. Nel corso della sua lunga carriera, Stephen King ha scritto numerosi romanzi e racconti brevi che hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama del genere horror. La sua esperienza personale con il cinema horror si arricchisce di un episodio particolare, legato a un film che lo ha colpito nel profondo e gli ha causato una serie di incubi ricorrenti. In questo approfondimento, vengono analizzati i dettagli della sua testimonianza e l’impatto di quel film sulla sua sensibilità artistica. il film che ha lasciato un segno: «non aprite quella porta». 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

