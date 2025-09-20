Stellantis ha perso 1.600 lavoratori in quattro anni produzione ridotta da 310 mila fino a 192 mila furgoni nel 2024
Lo stabilimento Stellantis di Atessa ha perso 1.600 lavoratori dal 2021 a oggi, con una riduzione della produzione da 310 mila fino a 192 mila furgoni nel 2024: secondo gli esperti l'impianto, nonostante tutto, è rimasto il punto di forza del gruppo. Il dato è emerso nel corso del convegno sulla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Report Fim, in 6 mesi perso un terzo di auto Stellantis
Stabilimento Stellantis di Atessa, persi 1600 lavoratori in quattro anni: i dati rivelati al Val di Sangro Expo; A Pomigliano è ancora cassa integrazione; Jeep Cherokee è tornata: ecco la sesta generazione con un inedito 1.600 ibrido. Dedicata agli Usa, non arriverà in Europa.
Stellantis Atessa, persi 1.600 lavoratori in quattro anni - 600 lavoratori dal 2021 ad oggi con una riduzione della produzione da 310 mila fino a 192 mila furgoni nel 2024: secondo gli e ... Si legge su msn.com
Stellantis, spallata all’Italia: si ferma ancora l’impianto di punta, è un disastro - Il Plant Stellantis di Cassino si fermerà di nuovo, ed ai lavoratori è stato chiesto di andare a lavorare in Serbia. Scrive reportmotori.it