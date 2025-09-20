Stefano la Sla e il sogno di una sera alla Scala | Un’emozione tornare a vivere

(Adnkronos) – “Tornare alla Scala di Milano è stato bellissimo, anche per mia moglie che è il mio caregiver. Queste attività sono importantissime e ci permettono di tornare ad avere di nuovo una vita sociale e ricreativa. L’emozione è stata grande emozione”. E’ il racconto di Stefano Carli, persona con Sla e utente del Centro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: “Un’emozione tornare a vivere”

