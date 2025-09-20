Stefano De Martino rubato l' orologio con il trucco dello specchietto

Vanityfair.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 settembre il conduttore di Affari tuoi è stato vittima rapinato a Milano. I ladri gli hanno portato via un orologio del valore di 40mila euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

stefano de martino rubato l orologio con il trucco dello specchietto

© Vanityfair.it - Stefano De Martino, rubato l'orologio con il «trucco dello specchietto»

In questa notizia si parla di: stefano - martino

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo

Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

stefano de martino rubatoOrologio di lusso rubato a De Martino con il trucco dello specchietto - Brutta avventura per l'ex ballerino ora conduttore Rai di 'Affari Tuoi' Stefano De Martino che, ieri pomeriggio, è stato derubato - Come scrive ansa.it

stefano de martino rubatoMilano, rubato l’orologio di Stefano De Martino (un Patek Philippe ) con il trucco dello specchietto - Stefano De Martino è stato derubato del suo orologio Patek Philippe a Milano, in zona Bocconi. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stefano De Martino Rubato