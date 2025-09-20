Stefano De Martino rapinato a Milano | la truffa e l’oggetto rubato
Stefano De Martino è stato vittima di una rapina subita in pieno giorno a Milano. Il furto è avvenuto lo scorso giovedì 18 Settembre 2025 pomeriggio in via Castelbarco, zona Bocconi. Alcuni malviventi lo hanno avvicinato con uno scooter e gli hanno sottratto un oggetto di grande valore. Per fortuna il conduttore sta bene, ma ha rischiato grosso. A confermarlo è stata l’agenzia Ansa. La dinamica della rapina subita da Stefano De Martino. Secondo quanto riportato, Stefano De Martino si trovava alla guida della sua Mercedes quando è stato avvicinato da due scooter. Uno dei mezzi avrebbe urtato volontariamente lo specchietto della sua auto, attirando così la sua attenzione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
