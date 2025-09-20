Stefano De Martino rapinato a Milano del Patek Philippe da 50mila euro | Lascialo o ti sparo

Milano, 20 settembre 2025 – Due scooter con q uattro uomini a bordo. Una staffetta nel traffico di via Castelbarco, in zona Bocconi a Milano. Il primo motorino si affianca alla Mercedes Classe G del conduttore televisivo Stefano De Martino: è il passeggero, col volto coperto da un casco integrale come i complici, a dare un colpo allo specchietto. A quel punto, il trentacinquenne, star di Rai Uno con la trasmissione ‘Affari Tuoi’, abbassa il finestrino per controllare eventuali danni alla carrozzeria. È in quel momento che arriva un secondo motorino: in un amen, un rapinatore gli afferra il polso sinistro e inizia a tirare per strappare il cinturino del Patek Philippe da 50mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stefano De Martino rapinato a Milano del Patek Philippe da 50mila euro: “Lascialo o ti sparo”

