Stefano De Martino ad Affari Tuoi manca il dettaglio che lo ha sempre contraddistinto
Stefano De Martino tenta il tutto per tutto. Il conduttore sta cercando di rimontare: la stagione televisiva 20242025 per Affari Tuoi è stata all’insegna dei successi, record raggiunti uno dopo l’altro. Ma l’insidia di Mediaset, dietro l’angolo, ha funzionato: La Ruota della Fortuna vince contro Affari Tuoi ogni giorno. E nella puntata del 20 settembre 2025, il conduttore non è stato da meno. Stefano De Martino ad Affari Tuoi, il dettaglio mancante. Nella puntata del 20 settembre, gioca Rossella da Avellino, e con lei in studio è presente il compagno Mimmo: a inizio puntata, Stefano De Martino cerca di conquistare tutti mostrando le sue abilità con lo “strummolo”, ovvero la trottola. 🔗 Leggi su Dilei.it
L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo
Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?
Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino
Il periodo nero di Stefano De Martino: il video intimo hackerato, l'orologio di lusso rubato, la sfida con Gerry Scotti (per ora persa) - X Vai su X
Stefano De Martino derubato di un Patek Philippe, il cui valore è circa quarantamila euro. La truffa è avvenuta proprio a Milano. - facebook.com Vai su Facebook
“Ho vinto la mia battaglia personale”: Stefano De Martino mostra il grande cambiamento di Affari Tuoi - Nella puntata di Affari Tuoi del 20 settembre, Rossella Gomes da Avellino è arrivata al finale con una situazione favorevole: due pacchi rossi importanti ... Secondo fanpage.it
Stefano De Martino ad Affari Tuoi, manca il dettaglio che lo ha sempre contraddistinto - La puntata del 20 settembre di “Affari Tuoi” è stata molto intensa, ma un dettaglio non è passato inosservato: il conduttore senza orologio ... Da dilei.it