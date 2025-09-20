Stefano De Martino tenta il tutto per tutto. Il conduttore sta cercando di rimontare: la stagione televisiva 20242025 per Affari Tuoi è stata all’insegna dei successi, record raggiunti uno dopo l’altro. Ma l’insidia di Mediaset, dietro l’angolo, ha funzionato: La Ruota della Fortuna vince contro Affari Tuoi ogni giorno. E nella puntata del 20 settembre 2025, il conduttore non è stato da meno. Stefano De Martino ad Affari Tuoi, il dettaglio mancante. Nella puntata del 20 settembre, gioca Rossella da Avellino, e con lei in studio è presente il compagno Mimmo: a inizio puntata, Stefano De Martino cerca di conquistare tutti mostrando le sue abilità con lo “strummolo”, ovvero la trottola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino ad Affari Tuoi, manca il dettaglio che lo ha sempre contraddistinto