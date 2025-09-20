Il ritorno in campo dello storico scudo crociato. Nella giornata di ieri anche le liste civiche Udc Marche per Acquaroli presidente hanno presentato la propria squadra che nelle ormai imminenti regionali sarà chiamata a scendere in campo a sostegno della coalizione di centrodestra. A comporre la lista saranno Vincenzo Ballatori, l’operatrice sanitaria Irma Pano, l’imprenditore tessile e operatore turistico Armando Bruni e la soprano Melissa D’Ottavi. Ad introdurli i senatori Antonio De Poli, intervenuto attraverso un collegamento video, e Amedeo Ciccanti. "Questa volta lo scudo crociato sarà determinante per le elezioni regionali delle Marche – afferma De Poli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stavolta lo scudo crociato sarà determinante al voto"