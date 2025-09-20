Stava tentando un attacco abbattuto nella notte uno dei lupi ricercati

Nel corso della notte tra il 19 e il 20 settembre il corpo forestale del Trentino ha eseguito il decreto firmato il 4 settembre scorso dal presidente della Provincia di Trento, provvedendo all’abbattimento di un lupo maschio adulto appartenente al branco che gravita nella Lessinia trentina. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: stava - tentando

La tragica morte del 17enne Riccardo Boni. Il fratellino alla mamma: "E' sotto la sabbia". Il giovane stava tentando di scavare un tunnel sul fondo della buca a Montalto di Castro

Corinaldo, un altro dei condannati stava tentando l'evasione dal carcere di Ferrara: «Voleva raggiungere Andrea Cavallari in Spagna» - X Vai su X

Dopo aver ricevuto la notifica della misura di allontanamento è stato trovato nei paraggi dell'abitazione della figlia, mentre stava tentando di accedere in casa dopo aver scavalcato la recinzione Vai su Facebook

?? Stava tentando un attacco, abbattuto nella notte uno dei lupi ricercati; Israele – Iran: la guerra continua – AGGIORNATO; Esclusivo: aereo precipitato in Kazakistan a causa di un missile russo, secondo le prime indagini.

Cosa prevedono gli articoli 4 e 5 del trattato NATO di cui tutti parlano dopo l’attacco dei droni russi alla Polonia - Sono i due articoli più importanti in tema di difesa dei paesi alleati e parlano rispettivamente dell’avvio di consultazioni tra gli alleati e della mutua difesa ... elle.com scrive