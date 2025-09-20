Un fine settimana ricco di appuntamenti per festeggiare e chiudere in grande stile una stagione estiva caratterizzata da tante presenze e vitalità. Si svolgerà infatti questa sera, coinvolgendo diversi punti della città con musica dal vivo e dj-set, la Notte Bianca di fine estate, programmata per lo scorso sabato e rimandata per maltempo. Confermati gli ospiti di punta: Ricky Le Roi si esibirà prima al Gran Caffe e poi al Nob di piazza Matteotti, mentre Dino Neri con un live dj set in vinile animerà piazza Calandrini con la sua postazione al Bar Massimo. Tanti i bar della città coinvolti, come il Taffy’s, dove si alterneranno Luciano Torri e Federico F, il Garibaldi 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stasera notte bianca di fine estate. Domani torna il Propaganda Market