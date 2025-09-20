Stasera notte bianca di fine estate Domani torna il Propaganda Market
Un fine settimana ricco di appuntamenti per festeggiare e chiudere in grande stile una stagione estiva caratterizzata da tante presenze e vitalità. Si svolgerà infatti questa sera, coinvolgendo diversi punti della città con musica dal vivo e dj-set, la Notte Bianca di fine estate, programmata per lo scorso sabato e rimandata per maltempo. Confermati gli ospiti di punta: Ricky Le Roi si esibirà prima al Gran Caffe e poi al Nob di piazza Matteotti, mentre Dino Neri con un live dj set in vinile animerà piazza Calandrini con la sua postazione al Bar Massimo. Tanti i bar della città coinvolti, come il Taffy’s, dove si alterneranno Luciano Torri e Federico F, il Garibaldi 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: stasera - notte
Stasera in tv sabato 19 luglio: Notte prima degli esami
La notte nel cuore non va in onda stasera, 29 giugno: i motivi e quando tornerà in TV
Saldi, stasera si parte. La notte bianca lancia le svendite dell’estate
? La Notte Piccante torna a scaldare Catanzaro! Da oggi dirette speciali della Social TV di Catanzaroinforma da piazza G. Garibaldi e piazza Rossi: musica, tradizioni, cultura e… racconti piccanti Si parte stasera alle 19.30 con Uesse Juke Box, poi Saf Vai su Facebook
Stasera notte bianca di fine estate. Domani torna il Propaganda Market; La Notte Bianca dell'Eur 2025; Guida agli eventi del weekend (25 – 27 luglio).
San Mamolo, torna stasera ’La notte bianca’ - È tutto pronto per la grande festa di stasera: torna per il quarto anno a San Mamolo ’La notte bianca’, ... Secondo msn.com
Saldi, stasera si parte. La notte bianca lancia le svendite dell’estate - Partono oggi i saldi estivi e si apre il fine settimana dell’Antiquaria di luglio. Riporta lanazione.it