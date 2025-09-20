Stasera la finale Intervision il controfestival di Mosca all’Eurovision
La Live Arena di Novoivanovskoye si prepara a trasformarsi, questa sera, nel palcoscenico su cui Mosca cercherà di riscrivere il racconto della canzone internazionale con l’Intervision Song Contest, versione patriottica e tradizionalista dell’Eurovision da cui la Russia è stata estromessa dopo il conflitto ucraino. Una sfida che affonda le radici nella Guerra fredda La storia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: stasera - finale
Cincinnati Open: Sinner-Alcaraz, stasera nuova supersfida. Anche la Paolini in finale. Sfuma nel doppio il sogno di Musetti e Sonego
Isola dei Famosi 2025: stasera la finale su Canale 5. Chi sarà il vincitore?
Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2025? Anticipazioni e pronostici per la finale di stasera su Canale 5
Gran finale con il Maestro Alessandro Allegra: stasera la conclusione della Performance Pittorica. La città si prepara a vivere un momento speciale di arte e spettacolo. Oggi, venerdì 19 settembre 2025, presso la Pasticceria Fragomeni (via Sbarre Inferiori 120) Vai su Facebook
L'Olimpia stasera contro il Bayern nella finale del torneo di Cagliari Leggi qui http://shorturl.at/UET1b #insieme - X Vai su X
Stasera la finale Intervision, il controfestival di Mosca all’Eurovision; Tre jet russi violano il cielo estone, F-35 italiani li respingono.