Star Wars | il ritorno di Darth Revan nella nuova serie TV è un’occasione sprecata?

Il personaggio di Darth Revan è finalmente tornato in una serie di Star Wars, ma il suo utilizzo ha sollevato più dubbi che entusiasmo. Questo debutto sembra infatti sottolineare come Lucasfilm potrebbe fare molto di più con lui e con l’universo narrativo di Knights of the Old Republic. Darth Revan, una leggenda tra Jedi e Sith. Revan è uno dei personaggi più iconici della saga, protagonista del videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic. La sua storia lo vede combattere nelle Guerre Mandaloriane, cadere nel lato oscuro, diventare un potente Signore dei Sith e infine trovare la via della redenzione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

