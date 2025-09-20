Stankovic Inter la verità sulle clausole di riacquisto | spunta una possibilità le cifre

Stankovic Inter, le ultime sul futuro del centrocampista serbo dopo il trasferimento al Club Brugge. Tutti i dettagli in merito. Nel corso di un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha rivelato alcuni retroscena legati al trasferimento estivo di Aleksandar Stankovic dall’ Inter al Club Brugge. Il giovane centrocampista serbo, classe 2005, è stato uno dei protagonisti del mercato, con diversi club sulle sue tracce. Nonostante la cessione, i nerazzurri hanno mantenuto un controllo molto stretto sul suo futuro, inserendo nel contratto clausole specifiche che potrebbero riportarlo a Milano nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

