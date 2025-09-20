Stankovic Inter la verità sulle clausole di riacquisto | spunta una possibilità le cifre

Stankovic Inter, le ultime sul futuro del centrocampista serbo dopo il trasferimento al Club Brugge. Tutti i dettagli in merito. Nel corso di un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha rivelato alcuni retroscena legati al trasferimento estivo di Aleksandar Stankovic dall’ Inter al   Club Brugge. Il giovane centrocampista serbo, classe 2005, è stato uno dei protagonisti del mercato, con diversi club sulle sue tracce. Nonostante la cessione, i nerazzurri hanno mantenuto un controllo molto stretto sul suo futuro, inserendo nel contratto clausole specifiche che potrebbero riportarlo a Milano nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

Cessione con clausole: come l’Inter mantiene il controllo su Stankovic

Gli Stankovic finanziano il mercato Inter: dopo Filip, anche Aleksandar può dire addio

stankovic inter verit224 clausoleMoretto: “Stankovic? Due clausole nel ’26 e nel ’27 per riportarlo all’Inter a queste cifre” - Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha raccontato alcuni dettagli del trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges ... Riporta msn.com

stankovic inter verit224 clausoleAleksandar Stankovic brilla col Bruges: il club belga bravo ad anticipare 4 concorrenti. La recompra Inter... - Dopo che il giocatore serbo ha vissuto il debutto in Champions League con la maglia del Club Bruges, Matteo Moretto, dal canale Youtube di Fabrizio Romano, fornisce alcuni retroscena relativi ... msn.com scrive

