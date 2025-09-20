Stankovic Inter il retroscena di Moretto | nerazzurri in controllo del giocatore grazie a due clausole!
Stankovic Inter, il retroscena di Moretto: svelati i dettagli della cessione del centrocampista figlio d’arte, tra clausole e concorrenza. L’estate scorsa ha segnato il trasferimento di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile dell’ Inter, al Club Bruges con il quale si è messo in mostra anche nell’ultimo match vinto dalla squadra belga contro il Monaco per 4-1 in Champions League. Un’ operazione importante, che però non ha interrotto del tutto il legame con il club nerazzurro. A raccontare i dettagli è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Cessione con clausole: come l’Inter mantiene il controllo su Stankovic
Moretto: “Stankovic? Due clausole nel ’26 e nel ’27 per riportarlo all’Inter a queste cifre” - Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha raccontato alcuni dettagli del trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges ... msn.com scrive
Aleksandar Stankovic brilla col Bruges: il club belga bravo ad anticipare 4 concorrenti. La recompra Inter... - Dopo che il giocatore serbo ha vissuto il debutto in Champions League con la maglia del Club Bruges, Matteo Moretto, dal canale Youtube di Fabrizio Romano, fornisce alcuni retroscena relativi ... Come scrive msn.com