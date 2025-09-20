Stankovic Inter, il retroscena di Moretto: svelati i dettagli della cessione del centrocampista figlio d’arte, tra clausole e concorrenza. L’estate scorsa ha segnato il trasferimento di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile dell’ Inter, al Club Bruges con il quale si è messo in mostra anche nell’ultimo match vinto dalla squadra belga contro il Monaco per 4-1 in Champions League. Un’ operazione importante, che però non ha interrotto del tutto il legame con il club nerazzurro. A raccontare i dettagli è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic Inter, il retroscena di Moretto: nerazzurri in controllo del giocatore grazie a due clausole!