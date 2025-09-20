Stadi inadeguati un sindaco arrestato e una situazione insostenibile | il surreale caso del Sorrento che gioca in un’altra regione da tre anni
“Il Sorrento a Sorrento”. È questo lo striscione esposto nel settore ospiti dell’ Arechi di Salerno in occasione di Salernitana-Sorrento di Serie C. Dal 7 maggio 2023, giorno in cui è arrivata la promozione in Lega Pro, la squadra costiera sta vivendo una situazione grottesca e insostenibile. Impossibilitato a giocare nel proprio stadio, il Sorrento ha trovato una nuova “casa” a oltre 150 chilometri di distanza, a Potenza, in Basilicata. Un impianto in un’ altra regione come soluzione tampone che però dura ormai da quasi tre anni, con disagi incredibili per società e tifosi, diventando sempre più ingestibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: stadi - inadeguati
