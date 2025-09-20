Stadi ecologici il futuro è iniziato

Quale impronta lascia il calcio sull’ambiente? A livello intuitivo, anche solo considerando gli aspetti relativi agli spostamenti di team e tifosi, viene facile supporre sia altissima. L’Uefa lo sa e, per questo, alcuni mesi fa ha lanciato un nuovo strumento a disposizione di club e federazioni, il Carbon Footprint Calculator, appunto un calcolatore che misura l’impatto ambientale diretto e indiretto dei vari club e combina quattro parametri: mobilità, impiantistica, beni e servizi e logistica. Non è a disposizione dei media, o almeno non ancora, anche perché così si capirebbe davvero quanto il calcio non sia un campione di sostenibilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

