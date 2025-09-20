Sta male Salvini annulla tutti gli appuntamenti | cosa succede

Giornata di stop per Matteo Salvini. Il leader della Lega ha dovuto annullare gli appuntamenti pubblici previsti a causa di coliche renali, un problema che lo ha costretto a sottoporsi a controlli medici. Fonti vicine al partito precisano che non ci sono motivi di particolare preoccupazione per le condizioni di salute del vicepremier. Si tratterebbe, infatti, di un episodio doloroso ma circoscritto, che necessita solo di qualche ora di monitoraggio e riposo. Confermata la presenza a Pontida. La Lega ha già chiarito che Salvini non mancherà all’appuntamento politico più atteso: domani sarà regolarmente sul palco di Pontida, evento tradizionale e simbolico per il Carroccio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sta male”, Salvini annulla tutti gli appuntamenti: cosa succede

“Sta male”. Matteo Salvini annulla gli appuntamenti: cosa succede

