Sta male Salvini annulla tutti gli appuntamenti | cosa succede

Thesocialpost.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di stop per Matteo Salvini.  Il leader della Lega ha dovuto annullare gli appuntamenti pubblici previsti a causa di  coliche renali, un problema che lo ha costretto a sottoporsi a controlli medici. Fonti vicine al partito precisano che  non ci sono motivi di particolare preoccupazione  per le condizioni di salute del vicepremier. Si tratterebbe, infatti, di un episodio doloroso ma circoscritto, che necessita solo di qualche ora di monitoraggio e riposo. Confermata la presenza a Pontida. La Lega ha già chiarito che Salvini non mancherà all’appuntamento politico più atteso:  domani sarà regolarmente sul palco di Pontida, evento tradizionale e simbolico per il Carroccio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

