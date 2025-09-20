Sta male Matteo Salvini annulla gli appuntamenti | cosa succede
Mattinata diversa dal solito per chi segue la politica: qualcosa nell’aria, voci che si rincorrono, un’assenza pesante che fa subito parlare. C’è chi si chiede cosa stia accadendo dietro le quinte e perché, all’improvviso, tutto sembri fermarsi. Tra telefonate sospese e messaggi che passano di chat in chat, si scopre che il protagonista della giornata è proprio Matteo Salvini. Il suo programma, sempre fitto di impegni pubblici, subisce uno stop improvviso che lascia tutti con il fiato sospeso. Le indiscrezioni cominciano a farsi spazio: Salvini costretto a fermarsi per motivi di salute. Si parla di forti dolori, di controlli medici urgenti, e subito il tam tam si scatena tra sostenitori e curiosi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Salvini annulla tutti gli impegni previsti per oggi. Lo staff: «Si sta sottoponendo a dei controlli medici» - Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante, ... Riporta ilmattino.it
'Controlli medici' per Salvini, annullati gli impegni di oggi - Annullati gli impegni pubblici di Matteo Salvini previsti per oggi. Secondo notizie.tiscali.it