Sta male Matteo Salvini annulla gli appuntamenti | cosa succede

Caffeinamagazine.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata diversa dal solito per chi segue la politica: qualcosa nell’aria, voci che si rincorrono, un’assenza pesante che fa subito parlare. C’è chi si chiede cosa stia accadendo dietro le quinte e perché, all’improvviso, tutto sembri fermarsi. Tra telefonate sospese e messaggi che passano di chat in chat, si scopre che il protagonista della giornata è proprio Matteo Salvini. Il suo programma, sempre fitto di impegni pubblici, subisce uno stop improvviso che lascia tutti con il fiato sospeso. Le indiscrezioni cominciano a farsi spazio: Salvini costretto a fermarsi per motivi di salute. Si parla di forti dolori, di controlli medici urgenti, e subito il tam tam si scatena tra sostenitori e curiosi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Salvini annulla tutti gli impegni previsti per oggi. Lo staff: «Si sta sottoponendo a dei controlli medici»

Annullati gli impegni pubblici di Matteo Salvini previsti per oggi.

