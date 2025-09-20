Spruzzano spray con sostanza urticante in discoteca | tre ragazzi soccorsi

Nel corso della notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre tre ragazzi sono stati soccorsi dal 118 per la presunta diffusione di una sostanza urticante in un noto locale fiorentino. Come si legge su La Nazione il fatto sarebbe accaduto attorno alle 3. Una volta giunti sul posto il personale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it