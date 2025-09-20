Spruzzano spray con sostanza urticante in discoteca | tre ragazzi soccorsi

Firenzetoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre tre ragazzi sono stati soccorsi dal 118 per la presunta diffusione di una sostanza urticante in un noto locale fiorentino. Come si legge su La Nazione il fatto sarebbe accaduto attorno alle 3. Una volta giunti sul posto il personale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spruzzano - spray

Spruzzano spray al peperoncino nel locale, poi scoppiano due liti: minorenni nei guai

Spruzzano spray urticante, evacuato il supermercato Esselunga San Vitale

Spruzzano spray al peperoncino al Decathlon di largo Cairoli: panico fra i clienti, due donne intossicate e negozio evacuato

Spruzzano spray con sostanza urticante in discoteca: tre ragazzi soccorsi; Firenze, spruzzano spray al peperoncino sulla pista del Tenax: tre ragazzi soccorsi dal 118; Spruzzano spray urticante sulla folla: concitazione a Porta del Foro.

spruzzano spray sostanza urticanteSpruzzano lo spray urticante a un pizzaiolo, poi gli rubano la borsa - È successo nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 18: il ragazzo tornava a casa dal lavoro in un locale del centro. Lo riporta udinetoday.it

spruzzano spray sostanza urticanteVenerdì notte al Tenax. Spruzza spray urticante. Giovani soccorsi dal 118 - La ricostruzione del locale: "Getto partito dal bagno, ma non c’era motivo". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spruzzano Spray Sostanza Urticante