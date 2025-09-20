Spruzzano lo spray urticante a un pizzaiolo poi gli rubano la borsa

Udinetoday.it | 20 set 2025

Nel tardo pomeriggio di ieri, un ragazzo è stato assalito da un gruppo di cinque persone che gli hanno sottratto la borsa e spruzzato dello spray urticante in un occhio. Classe 2006, la vittima stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro come pizzaiolo alla Campana d'oro di piazza Primo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

