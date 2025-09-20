Spotify contro ReVanced | stretta sull’app che sblocca Premium con la patch Unlock Premium

Nuova mossa di Spotify contro chi cerca scorciatoie per accedere alle funzionalità di Premium senza pagare. Nel mirino è finito ReVanced, un progetto open source che applica patch ad app Android. Una di queste, chiamata significativamente Unlock Premium, permette di rimuovere pubblicità e limiti agli skip nella versione free di Spotify. Indice. Che cos’è Spotify ReVanced. La posizione di Spotify contro ReVanced. Il precedente YouTube Vanced. Rischi per gli utenti. Conclusione. FAQ Spotify Revanced. Che cos’è Spotify ReVanced. ReVanced è un sistema modulare che consente di applicare patch a varie app, tra cui YouTube e Spotify. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

