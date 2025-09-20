Sporting Lisbona e Moreirense chiuderanno il programma del sesto turno di Primeira Liga e potrebbero dar vita a una sfida molto interessante, soprattutto per la buona salute di cui godono gli ospiti. La squadra di Moreira de Conegos, infatti, ha gli stessi punti dei Leoni (12), frutto di 4 vittorie e una sconfitta: gli obiettivi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sporting Lisbona-Moreirense (lunedì 22 settembre 2025 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Joao Virginia confermato tra i pali