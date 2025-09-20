Sporting Lisbona-Moreirense lunedì 22 settembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Joao Virginia confermato tra i pali
Sporting Lisbona e Moreirense chiuderanno il programma del sesto turno di Primeira Liga e potrebbero dar vita a una sfida molto interessante, soprattutto per la buona salute di cui godono gli ospiti. La squadra di Moreira de Conegos, infatti, ha gli stessi punti dei Leoni (12), frutto di 4 vittorie e una sconfitta: gli obiettivi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Liga Portugal 2025-2026: Sporting-Moreirense, le probabili formazioni - All'Estadio José Alvalade si affrontano due squadre appaiate al quarto posto, con la possibilità per una delle due di andare a - Riporta sportal.it
Campionato portoghese, il pronostico di Sporting Lisbona-Moreirense - Sfida dall'esito sulla carta scontato tra due formazioni che hanno vinto 4 delle prime 5 partite giocate in campionato ... Secondo tuttosport.com