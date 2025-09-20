Sport in tv oggi sabato 20 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 20 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla penultima giornata dei Mondiali di atletica, dove l’Italia si giocherà una carta da medaglia come Nadia Battocletti (5000 metri), senza dimenticarsi delle staffette (4×100 maschile e femminile, 4×400 donne) impegnate in batteria. L’Italia conoscerà chi sarà l’avversaria nella finale della Billie Jean King Cup: chi affronteranno le azzurre tra USA e Gran Bretagna? Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Azerbaijan per la F1, mentre gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi Giro di Lussemburgo, Giro di Slovacchia e SUPER 8 Classic. 🔗 Leggi su Oasport.it

