Sport in tv dai Mondiali di atletica alla Serie A | il programma di sabato 20 settembre

Tantissimi gli eventi in programma in questo penultimo sabato di settembre: tutto il palinsesto dello sport in tv. Il Cagliari batte il Lecce e fa un salto in classifica, oggi prosegue la quarta giornata con Juventus e Milan impegnate in due trasferte complicate. Proseguono anche i Mondiali di atletica, che si chiuderanno nella giornata di domani: l’Italia cerca la settima medaglia riscrivere la propria storia. Paolini ed Errani hanno garantito all’Italia un posto nella finale della Billie Jean Kings Cup, oggi le azzurre conosceranno le prossime avversarie. Gli amanti del tennis potranno seguire anche l’esordio di Lorenzo Musetti nell’ATP 250 di Chengdu. 🔗 Leggi su Sportface.it

