Atleti e funzionari ungheresi hanno elogiato le loro esperienze ai Giochi mondiali Chengdu 2025 durante una cerimonia recentemente tenutasi a Budapest, sottolineando sia i risultati sportivi sia le impressioni culturali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653145165314512025-09-20sport-atleti-ungheresi-elogiano-l-esperienza-ai-giochi-mondiali-di-chengdu Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sport: atleti ungheresi elogiano l’esperienza ai Giochi mondiali di Chengdu