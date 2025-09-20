Sporco e blatte nel ristorante a Pisa | attività sospesa bloccati 180 chili di alimenti

I Carabinieri del Nas di Livorno hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli 'Estate Tranquilla', portando alla chiusura di due ristoranti nella provincia di Pisa a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie.Lo scorso 16 settembre, i Carabinieri sono intervenuti in un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: sporco - blatte

sporco blatte ristorante pisaBlatte e accumuli di sporco, chiusi due ristoranti a Pisa. Sequestrati 180 kg di alimenti - I carabinieri del Nas di Livorno hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli "Estate Tranquilla", portando alla chiusura di altrettanti ristoranti nella provincia di Pisa ... Come scrive msn.com

sporco blatte ristorante pisaDue ristoranti chiusi dai Carabinieri del NAS nella provincia di Pisa - Due ristoranti della provincia di Pisa sono stati chiusi dai Carabinieri del NAS di Livorno nell’ambito dei controlli estivi, a causa di gravi violazioni ... Riporta gonews.it

