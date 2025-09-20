Sporco e blatte nel ristorante a Pisa | attività sospesa bloccati 180 chili di alimenti

I Carabinieri del Nas di Livorno hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli 'Estate Tranquilla', portando alla chiusura di due ristoranti nella provincia di Pisa a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie.Lo scorso 16 settembre, i Carabinieri sono intervenuti in un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: sporco - blatte

Sporco e blatte nel locale cucina: sospesa l'attività di un bar a Santa Luce

Sporco e blatte nel locale cucina: sospesa l'attività di un bar a Santa Luce

Blatte e accumuli di sporco, chiusi due ristoranti a Pisa. Sequestrati 180 kg di alimenti

Emergenza blatte a Manfredonia, Marasco (Lega): “Serve un intervento urgente di disinfestazione” Vai su Facebook

Blatte e accumuli di sporco, chiusi due ristoranti a Pisa. Sequestrati 180 kg di alimenti; Chiusi 2 ristoranti in provincia di Pisa per blatte e sporco; Sporco e blatte nel ristorante a Pisa: attività sospesa, bloccati 180 chili di alimenti.

Blatte e accumuli di sporco, chiusi due ristoranti a Pisa. Sequestrati 180 kg di alimenti - I carabinieri del Nas di Livorno hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli "Estate Tranquilla", portando alla chiusura di altrettanti ristoranti nella provincia di Pisa ... Come scrive msn.com

Due ristoranti chiusi dai Carabinieri del NAS nella provincia di Pisa - Due ristoranti della provincia di Pisa sono stati chiusi dai Carabinieri del NAS di Livorno nell’ambito dei controlli estivi, a causa di gravi violazioni ... Riporta gonews.it