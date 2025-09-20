Spiaggia piena a Rimini grazie al sole | i bagnini tentano l’allungo

Rimini, 20 settembre 2025 – “La voglia d’ estate non si placa, con stabilimenti e spiagge libere che registrano un’affluenza ben oltre la media stagionale, complice un settembre all’insegna del bel tempo”. Il bollettino arriva dai marinai di salvataggio. Proprio loro, che lasciano quest’anno una spiaggia piena. Da lunedì si sveglieranno e rimarranno a casa perché gli stabilimenti, per ordinanza della Capitaneria di porto, potranno fare a meno di loro. Basterà un cartello che spiega ai clienti l’assenza del servizio, e i bagnini potranno proseguire con una estate che anche in settembre sta regalando presenze e ombrelloni pieni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

