Spezia-Juve Stabia 1-3 | nuova sconfitta aquilotta al Picco ed è crisi
La Spezia, 20 settembre 2025 – Cade ancora lo Spezia nel suo Picco come accaduto nella prima giornata contro la Carrarese. Questa volta a passare è la Juve Stabia che, dopo un gol lampo e il raddoppio prima dell'intervallo, si vede accorciare lo score da Soleri, ma poi allunga ancora per l' 1-3 definitivo. D'Angelo sceglie la formazione che ha giocato ad Empoli sostituendo Vlahovic con Di Serio e subito si mette male. Passa infatti poco più di un minuto e dopo aver rischiato su un disimpegno azzardato di Confente, la Juve Stabia passa in vantaggio: sul cross di Gabrielloni dalla sinistra, Correia controlla e tira. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Juve Primavera, ufficiale la cessione di Lontani: il centrocampista classe 2007 passa allo Spezia. Il comunicato e tutti i dettagli
