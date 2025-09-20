Spettatori Verona Juve quanti tifosi sono attesi oggi al Bentegodi per l’anticipo della quarta giornata di campionato Il dato

Spettatori Verona Juve, grande cornice di pubblico per la sfida di oggi: il club scaligero annuncia sei settori già esauriti e un’atmosfera caldissima. Non sarà una partita come le altre, e l’atmosfera sugli spalti lo conferma. A poche ore dal fischio d’inizio di Verona-Juventus, in programma questo tardo pomeriggio alle 18:00, arriva il dato sulla straordinaria risposta del pubblico. Lo stadio Marcantonio Bentegodi si prepara a vestirsi a festa, con una cornice di pubblico degna di un big match. Come reso noto dall’ Hellas Verona attraverso i propri canali ufficiali, si va a grandi passi verso il tutto esaurito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spettatori Verona Juve, quanti tifosi sono attesi oggi al Bentegodi per l’anticipo della quarta giornata di campionato. Il dato

In questa notizia si parla di: spettatori - verona

Verona-Juventus, superata quota 26mila spettatori: gli aggiornamenti Vai su Facebook

Domenica Bastardi – Game 2 of 38: Hellas Verona home, Lazio’s first win under Sarri ? #LazioHellas 4-0 40000 spettatori 2ª giornata #SerieA MVP: #Taty - probably his best performance for #Lazio. #Zaccagni and #Rovella also had great games. - X Vai su X

Serie A – Spettatori 3° turno: “perse” 80.000 presenze dalla 1° giornata!; Serie A, 4° turno: le probabili formazioni- fantacalcio; Dove vedere Juventus-Hellas Verona.

Juventus.com - Le statistiche pre gara di Verona-Juve: Vlahovic a quota 6 reti segnate contro gli scaligeri - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara relative al match che i bianconeri giocheranno stasera (ore 18:00) al Bentegodi contro il Verona: " ... Si legge su tuttojuve.com

Verona-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario - Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR. Lo riporta sport.virgilio.it