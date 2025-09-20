Spettatori Verona Juve quanti tifosi sono attesi oggi al Bentegodi per l’anticipo della quarta giornata di campionato Il dato

Juventusnews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettatori Verona Juve, grande cornice di pubblico per la sfida di oggi: il club scaligero annuncia sei settori già esauriti e un’atmosfera caldissima. Non sarà una partita come le altre, e l’atmosfera sugli spalti lo conferma. A poche ore dal fischio d’inizio di  Verona-Juventus, in programma questo tardo pomeriggio alle 18:00, arriva il dato sulla straordinaria risposta del pubblico. Lo stadio  Marcantonio Bentegodi  si prepara a vestirsi a festa, con una cornice di pubblico degna di un big match. Come reso noto dall’ Hellas Verona  attraverso i propri canali ufficiali, si va a grandi passi verso il tutto esaurito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

