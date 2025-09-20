spettacolo teatrale a cellole

Dopo la lirica con l’opera pucciniana ‘Suor Angelica’ la monumentale pieve di Cellole oggi alle 21 ospita un evento teatrale, una prima a tutti gli effetti dai detenuti attori della compagnia teatrale ‘Due Palazzi’ di Padova con gli studenti dell’Università Gregoriana padovana. Tutti insieme nel lungo percorso artistico, umano-esistenziale per riflettere sulla decostruzione della violenza. "In questo contesto – spiegano – diventa uno spazio di mediazione sociale e di sensibilizzazione sui temi della Giustizia Riparativa". E ancora "Attraverso la recitazione, l’opera vuole superare i confini fisici e sociali, offrendo al pubblico una nuova prospettiva di riflessione sul tema della violenza, delle sue menzogne e le sue schiavitù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

